Celstraf voor fysiotherapeut Klazienaveen die cliënten misbruikte

Een voormalig fysiotherapeut moet drie jaar de cel in voor het seksueel misbruiken van meerdere cliënten in zijn praktijk in Klazienaveen. De man krijgt daarnaast een beroepsverbod van acht jaar dat ingaat zodra hij zijn celstraf heeft uitgezeten.

De 55-jarige man is schuldig bevonden aan elf aanrandingen en twee verkrachtingen van vrouwen tijdens zijn werkzaamheden. De man ging berekenend te werk en heeft het vertrouwen van de cliënten ernstig beschaamd, aldus de rechter.

Volgens RTV Drenthe stapten enkele vrouwen naar hun huisarts toen ze door de fysiotherapeut waren betast, uitgekleed of naakt waren behandeld. De arts adviseerde hun om aangifte te doen.

Eerdere aangifte

In 2018 was er al aangifte tegen de man gedaan, maar daarop werd de fysiotherapeut niet vervolgd. Pas na twee nieuwe aangiftes in 2020 werd ook de oude aangifte in behandeling genomen, schrijft de omroep. In november 2021 werd de man opgepakt . Nadat de zaak in het nieuws was gekomen, deden nog meer vrouwen aangifte.

De man ontkent schuld en zegt dat de vrouwen tegen hem samenspannen. Maar uit niets blijkt dat de verklaringen van slachtoffers op elkaar zijn afgestemd, aldus de rechter.