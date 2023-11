Nederland en Duitsland gaan samen groene waterstof importeren

Nederland en Duitsland trekken samen op bij de toekomstige import van groene waterstof. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend tijdens een werkbezoek van koning Willem-Alexander aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Beide landen leggen 300 miljoen euro apart voor de import van hernieuwbare waterstof. Dat is waterstof die geproduceerd wordt met bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. De waterstof moet een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector.

De gezamenlijke import gaat beginnen in 2027. Hiermee haakt Nederland aan bij het Duitse subsidieproject H2Global. Sinds vorig jaar koopt de Duitse overheid samen met enkele grote energiebedrijven op de wereldmarkt leveringscontracten voor groene waterstof met een looptijd van tien jaar.

Zo proberen de samenwerkingspartners een zo laag mogelijke prijs te betalen. De waterstof wordt vervolgens doorverkocht aan bedrijven die de waterstof nodig hebben voor hun productie. Die moeten zo meeprofiteren van de gunstige inkoop.

Nederland gaat mee doen

De Nederlandse overheid vindt het H2Global-project een mooie aanvulling op het huidige importbeleid. Het past bovendien bij het voornemen om meer samen op te trekken met Duitsland op het gebied van waterstof. De twee landen hebben binnen Europa de meeste waterstof nodig.

Voor een deel gaan de buurlanden zelf waterstof produceren. Maar import is ook nodig. Vanwege de belangrijke havens in Nederland, zal die import - ook voor Duitsland - voor een groot deel via Nederland lopen. "Zodoende ontstaat er op termijn een Noordwest-Europese waterstofmarkt waarbij Nederland zich tot een van de belangrijkste waterstofhubs van de regio kan ontwikkelen", schrijft het Nederlandse ministerie.

Wereldwijde zoektocht

Dat Nederland op zoek is naar groene waterstof was goed te zien aan het reisschema van de koning in de afgelopen maanden. Een maand geleden vloog hij samen met demissionair klimaatminister Jetten naar Zuid-Afrika om onder meer te praten over de levering van groene waterstof aan Nederland. In juni stond dat ook op het programma tijdens een bezoek aan Spanje.

In diezelfde maand spande ook demissionair premier Rutte zich in voor de waterstofdiplomatie. Hij bezocht toen Marokko, Namibië en Zuid-Afrika , met ook hier de export van groene waterstof als belangrijk onderdeel van de gesprekken tussen de regeringsleiders.