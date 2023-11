El Ghazi spant rechtszaak aan tegen Mainz na ontslag voor pro-Palestijnse post

Anwar El Ghazi spant volgens de Duitse media een rechtszaak aan tegen zijn voormalige Duitse werkgever FSV Mainz omdat hij vindt dat hij onterecht ontslagen is. Het contract van El Ghazi werd begin deze maand ontbonden naar aanleiding van berichten over de oorlog tussen Israël en Hamas die de tweevoudig Nederlands international op sociale media had geplaatst.

El Ghazi zal vertegenwoordigd worden door de Duitse arbeids- en sportadvocaat Alexander Bergweiler, die eerder al twijfels had geuit of het ontslag zonder opzegtermijn legaal was.

El Ghazi had nog een contract tot 2025 bij de huidige nummer zestien van de Bundesliga.

'Valt onder vrijheid van meningsuiting'

De oud-speler van Ajax en PSV werd aanvankelijk door Mainz gewaarschuwd voor de pro-Palestijnse post "From the river to the sea, Palestine will be free". De leus wordt onder meer door Hamas gevoerd. De Palestijnse terreurgroep is uit op de vernietiging van de staat Israël. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de leus onlangs betiteld als een oproep tot geweld .

De Duitse club liet later weten dat El Ghazi berouw had getoond. De voetballer weersprak dat daarna op sociale media. Dat was voor de Duitse club de druppel.

Advocaat Bergweiler zei toen al gelijk dat hij "geen enkele verklaring in de nieuwe post ziet die niet onder de vrijheid van meningsuiting valt".