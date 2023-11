Martens niet fit voor duel met Ajax, Groenen voor het eerst in Johan Cruijff Arena

Spelen in de Johan Cruijff Arena. Het werd weleens tijd, vindt Jackie Groenen. De 28-jarige middenvelder heeft inmiddels ruim honderd interlands gespeeld voor Oranje, maar kwam nog nooit in actie in het Amsterdamse stadion.

Woensdagavond gaat daar verandering in komen. Dan neemt ze het met haar club Paris Saint-Germain op tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League. "Ik heb altijd al een keer in de Arena willen spelen", vertelt Groenen dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand het duel. "Ik wacht er met het Nederlands elftal nog op, dus dit is een goede oplossing."

Martens afwezig

Ploeggenote Lieke Martens staat niet op het veld in Amsterdam. De kans is groot dat ze deze week wel de groepstrainingen hervat bij Paris Saint-Germain. De 30-jarige Oranje-international raakte eind oktober geblesseerd tijdens het Nations League-duel met Schotland en kwam sindsdien niet meer in actie. Het duel met Ajax komt te vroeg.

"Ze rent alweer", vertelt PSG-trainer Jocelyn Prêcheur op de persconferentie. "We hebben er vertrouwen in dat ze aan het einde van deze week terug bij de groep is. Morgen is ze helaas nog niet beschikbaar."