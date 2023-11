Landelijke ophokplicht weer ingesteld, twee weken na intrekking

In de Noord-Hollandse plaats Middelie is vogelgriep vastgesteld op een zorgboerderij. Het is de tweede uitbraak van het virus in Nederland in korte tijd. Demissionair minister Adema van Landbouw stelt daarom de landelijke ophokplicht en afschermplicht voor pluimvee per direct weer in.

De ophokplicht geldt voor alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor hobbymatig gehouden 'risicovogels', waaronder kippen. Het ministerie wil met de maatregel nieuwe besmettingen voorkomen en de kans op contact tussen besmette wilde vogels en gehouden vogels verkleinen.

Sinds oktober 2021 gold ook al een ophokplicht, maar die werd twee weken geleden ingetrokken. De reden daarvoor was dat er sinds eind juli geen besmettingen met vogelgriep meer waren aangetroffen op pluimveebedrijven. De Deskundigengroep Dierziekten, die het ministerie van Landbouw adviseert, schatte het risico op nieuwe besmettingen op pluimveebedrijven in als 'laag'.

Ministerie spreekt van tegenvaller

Dat er nu toch in korte tijd op twee bedrijven weer vogelgriep is aangetroffen, noemt het ministerie een flinke tegenvaller. "De afgelopen jaren is gebleken dat het verloop van de vogelgriep-epidemie onvoorspelbaar is. Deze uitbraak past in dat onvoorspelbare patroon." Volgens het ministerie "circuleert er op bepaalde plekken in Nederland blijkbaar virus bij wilde vogels".

Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, vindt het goed dat de ophokplicht weer van kracht is. De meeste pluimveehouders zijn er volgens hem blij mee. "Buiten is er groter risico. Nu de trekvogels eraan komen is het verstandig om de dieren binnen te houden."

Op de zorgboerderij in Middelie zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 180 kippen ruimen. Op het leghennenbedrijf in Renswoude waar twee dagen geleden vogelgriep werd vastgesteld , moeten 65.000 kippen worden geruimd.

Komen we ooit nog van de vogelgriep af? Over die vraag maakten we eerder deze video. Kenners zijn somber.