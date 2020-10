Oranje speelt in aantrekkelijk duel met 1-1 gelijk tegen Italië

Donny van de Beek schreeuwt het uit na zijn gelijkmaker tegen Italië - ANP

Het Nederlands elftal heeft in een aantrekkelijke Nations League-wedstrijd met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Vorige maand werd Oranje in Amsterdam nog compleet weggespeeld door Italië, maar in Bergamo liet Nederland bij vlagen uitstekend voetbal zien.

Bondscoach De Boer Frank de Boer had het roer omgegooid en trad met een 5-3-2-opstelling aan. Nathan Aké kwam erbij als extra verdediger, de van een schorsing teruggekeerde Memphis Depay vormde met Luuk de Jong het spitsenduo, Hans Hateboer verving Denzel Dumfries en Donny van de Beek nam de plaats in van de geschorste Marten de Roon.

Oranje begon prima aan de wedstrijd en deelde enkele speldenprikjes uit. Toch was de voorsprong na ruim een kwartier voor Italië. Lorenzo Pellegrini ontsnapte na een splijtende pass van Nicolo Barella aan de aandacht van Hateboer en kreeg alle tijd en ruimte om Jasper Cillessen te passeren: 1-0.

Pellegrini schiet Italië op voorsprong na aardig begin Oranje - NOS

Nederland was heel even aan slag en zag Cillessen in zijn zestigste interland knap redding brengen op een inzet van Ciro Immobile. Maar Oranje herpakte zich snel en kon in de 25ste minuut, voor het eerst in drie interlands, eindelijk weer eens juichen. Eerste interlandgoal Van de Beek Na een mooie aanval volgde een voorzet van Daley Blind die Depay tegen Van de Beek aan schoot, waarna de Manchester United-speler de bal hard in het dak van het doel knalde. Het was de eerste interlandgoal voor Van de Beek.

Van de Beek schiet Oranje naast Italië: 1-1 - NOS

Na de gelijkmaker domineerde het frisse Nederland in Bergamo, maar het vergat zichzelf te belonen. Zo kreeg Luuk de Jong twee behoorlijke kopkansen, die beide naast gingen. Italië kwam er echter ook af en toe gevaarlijk uit. Vijf minuten voor rust moest Cillessen twee keer ingrijpen bij inzetten van Leonardo Spinazzola en Danilo D'Ambrosio en even later kopte Leonardo Bonucci na een fraaie aanval hard over.

Sterk uit de kleedkamer Oranje begon goed aan de tweede helft en dat leverde een handvol kansen op. Een geblokt schot van Georginio Wijnaldum belandde boven op het doel, Luuk de Jong was er dichtbij met een kans bij de tweede paal en doelman Gianluigi Donnarumma bracht redding bij een verrassend schot van Depay.

Geen publiek, maar toch een mooie ambiance in Bergamo - AFP