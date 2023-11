Rusland scherpt regels aan voor journalisten richting presidentsverkiezingen

Volgens de nieuwe wet mogen alleen journalisten van media die officieel zijn geregistreerd naar bijeenkomsten van de kiescommissie. Ook mogen journalisten zonder toestemming van de autoriteiten niet berichten over oorlogsgebieden of militaire bases. De wet verbiedt ook dat er campagne-uitingen komen op 'geblokkeerde bronnen'.

De president is al 24 jaar aan de macht. In 2020 liet hij een referendum houden, waarvan de uitkomst was dat hij vanaf 2024 nog twee ambtstermijnen van zes jaar kan aanblijven.

Russische kiezers mogen in maart naar de stembus. Poetin heeft nog niet publiekelijk gezegd of hij zich kandidaat stelt, maar naar verwachting zal hij een nieuwe termijn van zes jaar wel nastreven.

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"In de aanloop naar de presidentsverkiezingen is het toezicht op de toch al door grootschalige fraude geplaagde stembusgang in Rusland weer een stukje lastiger gemaakt dan het al was. Iets dat hier wel 'fine-tuning' van de verkiezingswetgeving wordt genoemd.

Journalisten of fotografen die de verkiezingen willen verslaan moet bewijzen dat zij een dienstverband hebben bij de krant of nieuwssite die ze vertegenwoordigen. Dat betekent dat freelancers - veruit in de meerderheid onder journalisten - worden buitengesloten. En alleen journalisten en waarnemers die een officiële accreditatie hebben voor het werk binnen het stembureau mogen foto's maken.

Ook de verkiezingsreclame wordt verder aan banden gelegd, met vooral verstrekkende gevolgen voor 'alternatieve' kandidaten, hoe weinig er daarvan ook nog zijn. Die mogen geen reclame maken via media die door de overheid zijn geblokkeerd, zoals Facebook en Instagram. Daarmee vallen duizenden informatieve sites weg, die in Rusland alleen met behulp van een VPN-verbinding toegankelijk zijn en vooral worden gelezen door een kritisch publiek."