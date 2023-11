Krimpplan Schiphol voorlopig van de baan na druk VS en EU

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Harbers nu dat er meer landen, waaronder Canada, hun zorgen hebben geuit over de krimpplannen. De voorgenomen krimp wordt opgeschort tot in elk geval de uitspraak van de Hoge Raad.

Verschillende belangenbehartigers in de luchtvaart steunden de rechtszaak. De zaak werd eerst gewonnen door de maatschappijen, maar in het hoger beroep kreeg het ministerie gelijk . De zaak ligt nu nog bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land.

Gisteren was er overleg over de plannen. De Amerikanen waren het niet eens met de krimp en dreigden met tegenmaatregelen, die vooral KLM zouden raken.

De voorgenomen krimp van Schiphol naar 460.000 vluchten per jaar gaat voorlopig niet door. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur besloten, na kritiek van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Volgend jaar kunnen er dus nog 500.000 vluchten via Schiphol gaan.

Harbers erkent dat dat een "een bittere pil voor de omgeving" is, maar benadrukt dat "het kabinet vasthoudt aan het herstellen van de balans tussen Schiphol en haar leefomgeving".

Dat kan ook, want er is inmiddels een Europese procedure bezig om de krimp toch uit te voeren. De zogeheten balanced approach verzamelt ideeën vanuit alle hoeken, waaronder omwonenden, maatschappijen en andere partijen. Uit die plannen moeten maatregelen komen die voldoende zijn om bijvoorbeeld geluidsoverlast te verminderen.

'Verbijsterd'

Omwonendenorganisatie Schiphol Watch zegt verbijsterd te zijn door de beslissing. "Eigenlijk is het kabinet gechanteerd door de Amerikanen. Een ander land gaat nu bepalen hoe groot onze luchthaven moet zijn", zegt Alfred Blokhuizen van Schiphol Watch. "Het voelt ook als een een-tweetje tussen het kabinet, KLM en Schiphol om eronder uit te komen. Het is minachting van het probleem dat is ontstaan door luchthaven. De overlast en luchtvervuiling zijn zo gigantisch."

Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland noemt de situatie onbegrijpelijk: "Wij roepen alle politieke partijen op dit besluit op dag 1 na de verkiezingen terug te draaien."

Schiphol zelf zegt ook teleurgesteld te zijn. "Met deze ontwikkeling trekken omwonenden aan het kortste eind. Vermindering van het aantal vluchten is voor ons geen doel op zich, maar eindelijk was er duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden. Het is echt de hoogste tijd dat omwonenden merkbaar minder hinder krijgen."

KLM is tevreden

KLM deed mee aan de rechtszaak tegen het krimpplan en is dan ook blij. "We zijn tevreden dat de overheid dit heeft besloten. Het is een belangrijke stap om tegenmaatregelen te voorkomen en te kunnen blijven vliegen op de VS."

De maatschappij vindt dat geluidsvermindering ook bereikt kan worden door nieuwere, stillere toestellen in te zetten en dat een vermindering van het aantal vluchten niet nodig is. "In de komende maanden zullen wij de eerste Airbus A320neo-toestellen in gebruik nemen, met een geluidsreductie van gemiddeld 33 procent", aldus KLM.