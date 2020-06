Iran vaardigt arrestatiebevel uit tegen Trump vanwege liquidatie Soleimani

Iran heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Trump en andere Amerikaanse functionarissen vanwege de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani, afgelopen januari. De Iraanse autoriteiten hebben daarbij om hulp gevraagd van Interpol, meldt staatspersbureau Fars.

Generaal Qassem Soleimani was als leider van de Quds-brigade van de Revolutionaire Garde een van de machtigste mensen van Iran. Hij werd in januari geliquideerd door Amerikaanse raketaanvallen op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad. President Trump had opdracht gegeven tot de aanval, waarmee volgens hem de "nummer 1 terrorist van de wereld" werd uitgeschakeld. Volgens Trump was Soleimani verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen en aanvallen op Amerikaanse bases in de regio.

Oorlogsverklaring

Vlak na de liquidatie sprak de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties van een daad die gelijkstaat aan een oorlogsverklaring. Iran voerde daarna vergeldingsaanvallen uit op twee Amerikaanse bases in Irak. In eerste instantie zei president Trump dat daar geen gewonden bij waren gevallen. Later bleken toch meer dan dertig Amerikanen gewond te zijn geraakt.

De Nederlandse minister van Defensie Bijleveld zei begrip te hebben voor de liquidatie van Soleimani. Ze verwees naar diens rol in onder meer de Syrische burgeroorlog, als leider van de sjiitische milities. Wel vroeg ze de VS, als NAVO-partner, om uitleg bij deze eenzijdige beslissing tot de aanval op de Iraanse generaal.