Terugschroeven reguliere zorg 'stuit mij als arts tegen de borst'

Ook in het Radboudumc komt de normale zorg onder druk te staan, weet KNO-arts Henri Marres. Het frustreert hem dat steeds meer patiënten te horen krijgen dat ze moeten wachten. "Als arts stuit me dat tegen de borst, want ik kan mijn patiënten niet behandelen. Maar ik weet ook dat de coronapatiënten echt acute zorg nodig hebben, daar heb ik ook begrip voor."

In de grote steden moeten de spoedeisende hulpafdelingen soms tijdelijk dicht , omdat alle beschikbare bedden vol zijn. Dat is al gebeurd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vandaag in een Kamerbriefing.

Zo neemt de Zorggroep Twente voorlopig alleen nog coronapatiënten op in de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. De opnamestop voor overige patiënten is ingesteld vanwege de snelle toestroom van mensen met covid-19. Overigens gaat de poliklinische zorg, spoedzorg en oncologische in deze ziekenhuizen wel gewoon door.

Herhaaldelijk is ervoor gewaarschuwd, maar inmiddels is het een feit. De reguliere zorg in de ziekenhuizen wordt, net zoals in het voorjaar, teruggeschroefd vanwege het toenemende aantal opgenomen coronapatiënten.

Marres is gespecialiseerd in de behandeling van kanker in het hoofd- en halsgebied. Hij legt uit dat de mensen met een geplande behandeling die langer dan een maand kan wachten, nu op een wachtlijst belanden. Net als in het voorjaar toen de wachtlijsten in het Nijmeegse ziekenhuis eveneens fors opliepen.

"Als je op dit moment de patiënten ideaal over het land weet te spreiden, wat een uitdaging is, dan moeten we ongeveer 19 procent van de klinische zorg inleveren", zei Kuipers in de Tweede Kamer. In het ergste geval wordt dat eind november 75 procent. "Dan blijft, naast de covidzorg, alleen de acute zorg over."

Ook in het Radboudumc is de zorg teruggeschroefd vanwege de coronacrisis. "We waren al 10 procent afgeschaald, omdat we vanwege de coronavoorschriften meer ruimte moesten maken in bijvoorbeeld de wachtkamers. Maar nu schalen we steeds verder af, omdat het aantal coronapatiënten toeneemt. We hebben veel mensen uit het westen opgenomen omdat er daar geen ruimte meer voor ze was", zegt Marres.

De arts is voorstander van de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Die zijn volgens hem hard nodig om het aantal besmettingen terug te dringen en als gevolg ook de zorg te ontzien. "Ik snap ook wel dat het moeilijk is, zeker voor de jongeren en ouderen. Maar als we met z'n allen strenger zijn dan kunnen we het tij keren. En is in het voorjaar de reguliere zorg weer op orde."