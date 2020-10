'Surinamers harder getroffen door virus dan andere migrantengroepen'

Nederlanders met een Surinaamse achtergrond lijken harder te worden getroffen door het coronavirus dan andere groepen met een migratieachtergrond. Daar zijn aanwijzingen voor volgens een analyse van overlijdens tijdens in de eerste besmettingsgolf.

De eerste resultaten laten zien dat de sterfte onder mensen met een Surinaamse achtergrond hoger lijkt te zijn, stelt hoogleraar sociale epidemiologie Anton Kunst in een speciale corona-uitzending van NOS en EO op NPO Radio 1.

"Dat betekent dat er verschillen kunnen zijn tussen bevolkingsgroepen", zegt Kunst, die is verbonden aan het Amsterdam UMC en samen met het CBS onderzoek heeft gedaan. Volgens hem is het nog niet mogelijk om te verklaren waarom de ene groep harder wordt geraakt dan de andere. Ook is het onduidelijk hoe groot de verschillen zijn.

Grillige vorm

In de Verenigde Staten was er aan het begin van de crisis een hogere sterfte te zien onder migrantengroepen. "Dat geeft alle reden ervoor te vrezen dat het er in Nederland nu ook zo aan toegaat."

Kunst ziet dat mensen met een laag inkomen een hogere kans hebben om te overlijden aan covid-19. "Het gaat om een 60 procent hogere kans in vergelijking met leeftijdsgenoten."

Kwetsbare gezondheid

Dat heeft onder meer te maken met een kwetsbare gezondheid, diabetes of een verminderd immuunsysteem. Ook speelt bijvoorbeeld mee waar mensen werken en hoe ze wonen. " Mensen met lage inkomens werken vaker buitenshuis." Zo zouden zij sneller in contact komen met het virus.

Na een tweet van Wilders ging het de afgelopen dagen vaker over coronapatiënten met een niet-westerse achtergrond. Zijn zij oververtegenwoordigd onder de mensen die corona oplopen? Daar bleken afgelopen voorjaar al de eerste aanwijzingen voor te zijn, zij het niet zo sterk als in andere westerse landen.

Tijdens de tweede golf zijn die indicaties er volgens sommigen opnieuw en nog iets nadrukkelijker dan eerst. Al zijn ze nog niet eenduidig en is er nog veel onderzoek nodig om de zaken helder te krijgen.