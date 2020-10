Supersnelle blaasproef uit Leiden haalt niet-besmetten direct uit de teststraat

Bij het Leidse bedrijf Breathomix is een blaastest ontwikkeld die kan vaststellen dat iemand geen corona heeft. De ademtest heeft in de afgelopen weken meegedraaid in een teststraat in Amsterdam en de resultaten zijn veelbelovend. Ruim 1800 mensen deden de test voorafgaand aan de wattenstaatjestest. Van hen hadden er zo'n 1350 na de blaastest al direct naar huis gekund.

Het apparaat kan niet vaststellen of iemand wèl corona heeft, daarvoor is nog de wattenstaafjestest nodig. Toch zou het op grote schaal toepassen van de ademmeter een enorme verlichting voor de teststraten betekenen.

Honderden apparaten besteld

Wie niet besmet is, hoort dat meteen en kan direct weer naar school of aan het werk. Het ministerie van VWS heeft honderden van de apparaten besteld bij Breathomix. Die worden binnenkort ingezet in de teststraten van de GGD.

Bij elkaar duurt de test zo'n 45 seconden: ongeveer een halve minuut in het apparaat ademen, en een paar seconden wachten op de uitslag. Daarna kan het blaasapparaat na desinfectie en vervanging van het mondstukje en filter opnieuw worden gebruikt.

Finland

Het apparaat van Breathomix was eigenlijk ontwikkeld om aandoeningen zoals astma, COPD en kanker op te sporen. Maar nu is dus gebleken dat het ook werkt voor covid-19.

Het Leidse bedrijf is niet het enige dat ademtestapparatuur ontwikkelt. Ook onder meer een bedrijf in Finland is al bezig met het produceren van zo'n honderdduizend exemplaren van een vergelijkbare ademtest.