In laatste horeca-uurtjes leek het 'of iedereen een laatste biertje wilde doen'

Veel horeca-ondernemers probeerden er in de laatste uren nog het beste van te maken. Sommige café-eigenaren adverteerden bijvoorbeeld met speciale coronakortingen, andere riepen klanten op om hun voorraden te komen opmaken.

Lege fusten

Eigenaar Claire van het Utrechtse café De Donder is een van hen. "Help jij de fusten leegmaken?" vroeg ze vanmiddag op Facebook. Bierdrinkers kregen daar meer tijd voor dan normaal gesproken: De Donder gaat op woensdagen altijd op 16.00 uur open, maar vandaag waren klanten ook al twee uur eerder welkom.

Die fusten komen wel leeg, verwachtte Claire, want het was 's middags al druk in haar café. Ze had vaste klanten vooraf ook nog een appje gestuurd met een herinnering. "Zo van: reserveer je plekje als je nog langs wilt komen. Het is heel fijn om nog even te proosten met iedereen, en de verhalen te delen na de persconferentie van gisteren."

In De Donder gold vanavond: op is op. "Als het bier op is, moeten ze aan de sterke drank", aldus Claire.

Elders in Utrecht, op het Domplein, stonden om 21.45 uur nog veel fietsen van terrasgangers: