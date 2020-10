Horeca nog paar uur open, 'het lijkt wel of iedereen een laatste biertje wil doen'

Cafés in het centrum van Eindhoven, aan het einde van de middag - Rob Engelaar

Voordat ze om 22.00 uur de deuren voor vier weken moeten sluiten moeten, proberen de eigenaren van veel cafés en restaurants er nog het beste van te maken. Op sociale media adverteren ze voor vanavond met coronakortingen of roepen ze gasten op om hun voorraden te komen opmaken. Die fusten komen wel leeg, verwacht eigenaar Claire van het Utrechtse café De Donder. Normaal gesproken gaat haar café op woensdagen pas om 16.00 uur open, maar vandaag mochten klanten ook al twee uur eerder komen. "Het is druk", zegt Claire, die haar vaste klanten vooraf een appje had gestuurd met een herinnering. "Zo van: reserveer je plekje als je nog langs wilt komen. Het is heel fijn om nog even te proosten met iedereen, en de verhalen te delen na de persconferentie van gisteren." In De Donder geldt vanavond: op is op. "Als het bier op is, moeten ze aan de sterke drank", aldus Claire. Laatste biertje Ook bij de Enschedese stadsbrouwerij Stanislaus Brewskovitch moeten de fusten vandaag leeg, want de smaak van sommige speciaalbieren gaat in vier weken achteruit. Maar als dat niet lukt, ziet eigenaar Rocco Chin nog wel een andere uitweg: "Dan drinken we het gewoon zelf verder op." Maar zo ver lijkt het niet te komen, want de stadsbrouwerij - met café en biertuin - zit vanavond helemaal vol, dus met dertig klanten binnen en veertig buiten. "Het lijkt wel of iedereen nog snel een laatste biertje wil doen", zegt Rocco. "Dit is geen standaard woensdag voor ons."

Reserveringsplatform The Fork ziet vanavond overigens geen piek in het aantal gemaakte reserveringen. "Er waren gisteren naar aanleiding van de persconferentie juist best veel annuleringen", zegt een woordvoerder, "omdat mensen toch huiverig zijn om uit eten te gaan." Vandaag kwamen er wel wat extra reserveringen binnen.

En op zo'n niet-standaard dag kun je er maar beter een feestje van maken, denken ook andere horecamedewerkers. Bob Rijnveld en zijn collega's van restaurant MaMa Kelly in Amsterdam willen er graag een leuke laatste avond van maken, zegt hij. "We gaan de gasten verwennen, het wordt een beetje wat de pot schaft. Dat is alleen maar leuk."

Natuurlijk baalt het personeel van MaMa Kelly van de sluiting, zegt Bob. "Je kunt wel steen en been gaan klagen, maar daar heb je niets aan. Het is niet anders en we maken er het beste van. Gelukkig zijn er veel vaste gasten die hebben gezegd: 'We komen jullie voorraad opeten.' En hopelijk zien we die over vier weken gewoon weer." Afhaalopties Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), zegt zich vandaag wel positief te hebben verbaasd over hoe snel de horeca op de maatregelen ingespeeld lijkt. "Veel ondernemers zijn hun klanten al volop aan het informeren over bijvoorbeeld afhaal- en bezorgmogelijkheden. Bij de vorige lockdown moest iedereen flink bijkomen, nu lijkt men zich snel te hebben herpakt. Veel bezorgsystemen staan sindsdien natuurlijk ook al." Maar dat afhalen en bezorgen is wel een druppel op de gloeiende plaat, benadrukt Beljaarts. "Het helpt om zichtbaar te blijven en is wat dat betreft een marketingtool, maar veel verdienen doe je er niet aan." Kannen en kruiken Bij Bar & Restaurant Milú in Den Haag hopen ze vanavond een voorlopig laatste goede indruk op klanten te maken. "Ook in de hoop dat die dan straks aan je denken als ze op zoek zijn naar take away", zegt office manager Judith. "Dat systeem was bij de vorige lockdown nog nieuw, maar is nu helemaal in kannen en kruiken."

