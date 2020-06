Facebook verwijdert advertenties met 'nazi-symbool' van herverkiezing Trump

Facebook heeft vandaag advertenties rondom de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president Trump verwijderd. Volgens de techgigant zouden de advertenties haat verspreiden.

In de advertenties was een omgekeerde rode driehoek te zien. Die zou sterk lijken op een symbool dat in nazi-Duitsland werd gebruikt om politieke gevangenen in concentratiekampen aan te duiden.

De advertenties waren gericht op de uiterst linkse groep Antifa en vroegen Trump-supporters om de oproepen van de president te steunen om de groep een terroristische organisatie te noemen.

Bijna miljoen keer gezien

"We hebben deze berichten en advertenties verwijderd wegens schending van ons beleid tegen georganiseerde haatuitingen. Ons beleid verbiedt het gebruik van dit verboden symbool om politieke gevangenen te identificeren, zonder de context waarin het symbool wordt veroordeeld", zei Andy Stone, een Facebook-woordvoerder, tegen CNN.

In een reactie op de kritiek op de advertentie zegt de Trump-campagne dat de rode driehoek een symbool is dat veel wordt gebruikt door Antifa, een antifascistische politieke beweging in de Verenigde Staten. "Het is ironisch dat er een Trump-advertentie voor nodig was om de media te dwingen impliciet toe te geven dat Antifa een haatgroep is", zei de woordvoerder van de campagne Tim Murtaugh.

De betaalde advertentie liep sinds gisteren en werd volgens gegevens van Facebook bijna een miljoen keer gezien.