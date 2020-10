OM: Tomy Holten na arrestatie overleden aan overdosis drugs

Tomy Holten, de 40-jarige zwarte man die in maart na zijn arrestatie overleed in een cellencomplex in Zwolle, stierf aan de gevolgen van een overdosis drugs en niet door politiegeweld. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek.

Uit onderzoek is gebleken dat een hoge concentratie amfetamine Holten fataal is geworden. Het geweld dat bij zijn aanhouding is gebruikt, was volgens het OM 'noodzakelijk en proportioneel'. Er wordt niemand strafrechtelijk vervolgd.

Het overlijden van Holten, die van Haïtiaanse afkomst was, kreeg bekendheid nadat in Amerika George Floyd om het leven kwam bij een arrestatie. In juni werd bij de supermarkt waar Holten werd aangehouden stilgestaan bij zijn dood. De politie zou disproportioneel veel geweld hebben gebruikt. Dit was nooit gebeurd als Tomy een blonde jongen was geweest, zei zijn broer volgens De Stentor.

Niet aanspreekbaar

De politie werd volgens het rapport van het OM op zaterdag 14 maart gebeld door zowel omstanders als medewerkers van de supermarkt aan de Hogenkampspassage. Een man liep de winkel in en uit, viel mensen lastig, schreeuwde en praatte onsamenhangend.

Toen de politie kwam, was hij niet goed aanspreekbaar. Holten vertoonde verward gedrag en greep naar het dienstwapen van een van de agenten. "Daarop is besloten hem gecontroleerd naar de grond te brengen om hem te boeien, zodat hij zichzelf en anderen niks aan kon doen", aldus het OM. Holten verzette zich, de politie kreeg hulp van omstanders.

Sectie

Het voorval is gefilmd en op de beelden is te zien hoe Holten tegen de grond gedrukt werd. Daarbij is ook een schoen tegen zijn hoofd geplaatst. Dat gebeurde nadat hij een van de agenten had gebeten in zijn been. Uit onderzoek is gebleken dat met de schoen is geprobeerd te voorkomen dat de man nogmaals zou bijten. "Ook is om die reden een klap gegeven door een van de agenten", meldt het OM.

Sectie heeft aangetoond dat Holten daar geen verwondingen aan heeft overgehouden. Ook toonde de sectie volgens het OM aan dat er geen reden is om aan te nemen dat er zodanige druk is uitgeoefend dat de man daardoor overleed.

Wel is een dodelijke concentratie amfetamine aangetroffen in het bloed van Holten. Het ontregelde gedrag dat hij vertoonde, heeft volgens de onderzoekers kenmerken van een hevige reactie op drugs, schrijft RTV Oost.

'Mogelijk gevaar voor zichzelf en anderen'

Volgens de officier van justitie was het geweld dat agenten en omstanders hebben gebruikt toegestaan om de man onder controle te krijgen en te houden. Hij vormde een mogelijk gevaar voor zichzelf en anderen.