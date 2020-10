Politie vreest nu opnieuw 'maandenlange discussie' over mondkapjes

Een boa in het centrum van Rotterdam - ANP

Bij boa's en politieagenten heerst twijfel over de mondkapjesplicht die uiteindelijk gaat gelden in publieke binnenruimtes. Politievakbond ACP ziet dat mensen nu al verwachten dat wordt toegezien op het dragen van een mondkapje, terwijl dat juridisch nog niet kan. Vakbond BOA-ACP denkt dat de plicht straks niet te handhaven is. Op de persconferentie gisteravond was Rutte duidelijk: mondkapjes worden verplicht in de publieke binnenruimtes. Dat geldt straks voor iedereen vanaf 13 jaar oud en ook in het onderwijs, vanaf de middelbare school. Dit moet de discussie over mondkapjes "voor eens en altijd beslechten", zei Rutte:

Rutte: niet-medische mondkapjes verplicht in publieke binnenruimtes - NOS

Maar ook zei de minister-president dat er een dringend advies voor het dragen van een mondkapje geldt, zolang de verplichting nog niet juridisch is geregeld. En dat laatste is bij de politie- en de boavakbond in het verkeerde keelgat geschoten. Want burgers verwachten nu al dat de politie en boa's toezien op het dragen van mondkapjes, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. "Zij horen Rutte iets zeggen en denken gelijk dat het zo is." Terwijl boa's en agenten moeten wachten tot er een juridische basis is voor ze eventueel kunnen waarschuwen of boetes kunnen uitdelen.

Quote We gaan hier nu maanden over discussiëren, terwijl er buiten van alles gebeurt. Gerrit van de Kamp, voorzitter politievakbond ACP