Bayern-spits Kane overtreft topscorer vorig seizoen, Dortmund verder achterop

Met twee treffers in de 4-2 zege op Heidenheim heeft Harry Kane zijn indrukwekkende doelpuntentotaal opgevijzeld naar zeventien. Daarmee heeft de Engelse spits van Bayern München de Bundesliga-topscorer van vorig seizoen nu al overtroffen. Niclas Füllkrug en Christopher Nkunku kwamen vorig jaar in een heel seizoen tot zestien treffers.

Door twee vroege doelpunten van Kane leek Bayern een eenvoudige wedstrijd tegemoet te gaan tegen Heidenheim. De topspits vond knap wat ruimte in de zestien en maakte de pass van Leroy Sané rustig af. Zijn tweede goal maakte hij met het hoofd uit een corner.

Toch knokte Heidenheim zich knap terug in de wedstrijd. Een sporadische aanval werd in de tweede helft afgemaakt door Tim Kleindienst. Na een fout in de opbouw van Dayot Upamecano werd het even later zelfs 2-2 via Jan-Niklas Beste.

Bayern schakelde vervolgens een tandje bij. Raphaël Guerreiro zorgde al snel voor een nieuwe voorsprong. Kane ging vervolgens op zoek naar zijn derde achtereenvolgende hattrick in de Bundesliga.