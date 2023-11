Geweld bij protesten textielarbeiders Bangladesh, kledingfabrieken gesloten

De politie zegt tegen persbureau AFP dat de stilgelegde fabrieken staan in de grote industriële steden Ashulia en Gazipur, ten noorden van de hoofdstad Dhaka. Fabriekseigenaren zouden vrezen voor nog meer vernielingen en sluiten daarom hun fabrieken. De arbeidswet in Bangladesh maakt het mogelijk om een fabriek te sluiten op grond van "illegale stakingen".

Duizenden fabrieksarbeiders protesteren al weken voor een hoger minimumloon. Bij de protesten kwamen drie mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Meer dan zeventig fabrieken werden geplunderd of beschadigd.

KIedingproducenten hebben 150 fabrieken in Bangladesh voor "onbepaalde tijd" gesloten, meldt de lokale politie. Ze doen dat uit voorzorg, nadat er bij protesten van textielarbeiders plunderingen en vernielingen zijn geweest.

De politie heeft tegen 11.000 medewerkers van de fabrieken een aanklacht ingediend vanwege de gewelddadige protesten. De politie in Bangladesh dient vaker een massale aanklacht in tegen groepen mensen na grote protesten en politiek geweld. Volgens critici is het een manier om mensen met afwijkende meningen aan te pakken.

Maandloon van 70 euro

De kledingfabrieken zijn een belangrijke pijler in de Bengaalse economie. De ongeveer 3500 fabrieken zijn goed voor zo'n 85 procent van de jaarlijkse export van het land. In de sector werken vier miljoen mensen, van wie het overgrote deel vrouw is.

Arbeiders in kledingfabrieken in Bangladesh hadden tot voor kort een maandsalaris van omgerekend 70 euro. Dinsdag bood de organisatie die de fabriekseigenaren vertegenwoordigt een verhoging aan naar zo'n 106 euro. Fabrieksmedewerkers wezen dat bod af en eisen een minimumloon van ongeveer 195 euro om gestegen kosten van eten, huur en zorg te kunnen betalen.

Bangladesh heeft al een tijd te maken met inflatie. Veel fabrieksarbeiders moeten overuren maken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Brief aan premier

Veel grote merken laten kleding maken in Bangladesh, waaronder H&M, Levi's, Zara en Primark. Achttien merken stuurden afgelopen maand een gezamenlijke brief naar de premier van Bangladesh, waarin wordt opgeroepen tot vreedzame onderhandelingen over een minimumloon waarmee textielarbeiders "in hun levensonderhoud kunnen voorzien".

Het minimumloon is een zaak van de overheid in Bangladesh, maar kledingmerken hebben indirect wel invloed op salarissen in fabrieken door de tarieven die ze bereid zijn te betalen voor de productie van kleding. Woordvoerders van zowel Primark als H&M hebben de afgelopen dagen laten weten dat er nog geen problemen zijn met de aanvoer van kleding.