Met wat geluk blijft koploper Girona met Blind in basis winnen in Spanje

Fans van Girona zullen zich in de ogen wrijven, kijkend naar de ranglijst in Spanje. Door een 2-1 zege op bezoek bij Rayo Vallecano staat de club uit Gerona vijf punten los van nummer twee Real Madrid, dat later vanavond nog speelt tegen Valencia.

Links centraal in de defensie speelde Daley Blind zaterdagmiddag de negentig minuten vol tijdens de elfde zege van het seizoen. Het enige puntenverlies dat Girona dit seizoen leed, was in de openingswedstrijd bij Real Sociedad (1-1) en thuis tegen Real Madrid (0-3). De laatste vijf wedstrijden werden allemaal gewonnen.

Toch leek het erop dat het tegen Rayo Vallecano een vervelende middag zou worden. Alvaro Garcia schoot de Madrilenen namelijk al na vijf minuten op 1-0, met buitenkant voet via de binnenkant van de paal.