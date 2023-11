Fortuna wint ook niet van ADO en raakt aansluiting met topdrie kwijt

Fortuna Sittard heeft voor de derde keer op rij niet weten te winnen in de eredivisie voor vrouwen. De nummer vier kwam op bezoek bij middenmoter ADO Den Haag niet verder dan 1-1. De gelijkmaker van de thuisploeg viel in blessuretijd.

Door het gelijkspel is Fortuna de aansluiting met de topdrie enigszins kwijtgeraakt. Die bestaat na acht speelronden uit FC Twente, Ajax en FC Utrecht. De Limburgse ploeg heeft nu drie punten achterstand op Utrecht.

Fortuna begon sterk aan het seizoen met vier overwinningen op rij, maar in de laatste twee wedstrijden bleek de ploeg voor de topclubs nog een maatje te klein. De formatie van Roger Reijners verloor van zowel Ajax (0-4) als FC Twente (3-1) met duidelijke cijfers.

Tegen nummer zeven ADO leek Fortuna de touwtjes weer in handen te nemen. Na ruim twintig minuten spelen kwam de Limburgse ploeg op voorsprong via Alieke Tuin, die een vrije trap fraai in de linkerkruising krulde en daarmee ADO-keepster Barbara Lorsheijd verraste.