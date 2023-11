Paus ontslaat ultraconservatieve Amerikaanse bisschop

Paus Franciscus heeft de Amerikaanse bisschop Joseph Strickland (65) ontslagen. De bisschop van het bisdom Tyler in Texas gold als de spreekbuis van de ultraconservatieve katholieken in de VS. Hij keerde zich op sociale media op luide toon tegen het vernieuwen van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals Franciscus dat wil.

Strickland beschuldigde Franciscus begin dit jaar nog van het "ondermijnen van het erfgoed van het geloof". Ook verzette hij zich tegen de synode over de toekomst van de kerk, waarvan in oktober de eerste sessie plaatsvond.

Bij deze ruim drie weken durende vergadering hadden behalve bisschoppen voor het eerst ook gewone gelovigen stemrecht, onder wie 54 vrouwen. Er werd onder meer gesproken over het toelaten van vrouwen tot het ambt van diaken en over de vraag hoe lhbti'ers een plaats in de kerk konden krijgen. Strickland noemde het bespottelijk dat deze onderwerpen zelfs maar op de agenda stonden.

Team naar Texas

Het gebeurt vrijwel nooit dat een paus een bisschop ontslaat. Bijna altijd neemt een bisschop die weg moet zelf ontslag, waarna de paus dat aanvaardt.

Strickland zei eerder dit jaar dat hij nooit zelf ontslag zou nemen, omdat hij van de vorige, conservatieve paus Benedictus XVI een mandaat had gekregen en dat hij van die verantwoordelijkheid geen afstand wilde doen.

Begin dit jaar stuurde het Vaticaan een team naar Texas om de boeken van het bisdom te onderzoeken. Het is onduidelijk wat dit heeft opgeleverd en of dit een rol heeft gespeel bij het ontslag.