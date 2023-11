Darttalent Van Veen laat zes matchpijlen liggen bij debuut op Grand Slam of Darts

Gian van Veen is de Grand Slam of Darts begonnen met een pijnlijke nederlaag. Het 21-jarige Nederlandse darttalent verloor met 5-4 van de Engelsman Ryan Searl op de eerste dag van het prestigieuze toernooi in Wolverhampton.

Van Veen, die dit jaar voor het eerst een tourkaart bij de elite behaalde en later deze maand de finale van het jeugd-WK speelt, leek op een hele makkelijke zege af te stevenen. In een mum van tijd stond hij met 4-0 voor, maar in de vijfde leg liet hij drie matchdarts onbenut om zijn debuut met een overtuigende zege op te luisteren.

Searl, die vanwege zijn lange haren 'Heavy Metal' wordt genoemd, ging steeds beter gooien en knokte zich terug naar 4-4. In de negende beslissende leg kreeg Van Veen opnieuw drie matchpijlen, maar moest hij de overwinning alsnog aan Searl laten.

In groep D spelen ook drievoudig winnaar Gerwyn Price (Wales) en Nathan Rafferty (Engeland).

Danny Noppert begon in groep F wel met een overwinning. In een spannende partij met kerende kansen tegen Haruki Muramatsu toonde de Nederlander zich op de cruciale momenten de koelbloedigste. In de achtste leg brak hij de Japanner en won zo met 5-3.

7 ton prijzengeld

Aan de Grand Slam of Darts, dat tot en met volgende week zondag duurt, doen 32 darters mee, verdeeld over acht groepen van vier. De beste twee per groep gaan door naar de knock-outfase. Het prijzengeld is 650.000 Britse pond, omgerekend zo'n 743.000 euro. Ter vergelijking: bij het WK in Pally Ally eind december is er 2,5 miljoen pond te verdelen.

Er zijn zes Nederlanders van de partij die vandaag allemaal in actie komen. Naast Van Veen en Noppert zijn dat Michael van Gerwen (winnaar in 2015, 2016 en 2017), Dirk van Duijvenbode, Berry van Peer en Martijn Kleermaker.