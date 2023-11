Tottenham verspeelt in de extra tijd drie punten bij Wolverhampton Wanderers

De Londense formatie had met een volle buit de leiding in de Premier League overgenomen van Manchester City, dat zondag in de Britse hoofdstad de degens kruist met Chelsea. Maar de Spurs 'bleven' nu met een fikse kater achter.

De Wolves konden daar in de eerste helft weinig tegenover stellen, al moest Spurs-doelman Guglielmo Vicario wel even gestrekt om een diagonale schuiver van Mario Lemina onschadelijk te maken.

Ook na de pauze konden de gastheren amper een vuist maken en was het aan doelman José Sá te danken dat kort voor tijd een knal van Giovani Lo Celso niet in de bovenhoek verdween. Maar in plaats van 0-2 stond er even later 1-1 op het scorebord. De net ingevallen Sarabia nam een pass van Matheus Cunha met rechts aan en volleerde de bal in één vloeiende beweging met links in de korte hoek.

En daarmee was de koek nog niet op in het Molineux Stadium. Na een snel genomen vrije trap op het middenveld bediende Sarabia met een prachtige pass Mario Lemina, die in de zevende minuut van de extra tijd onberispelijk afrondde: 2-1.