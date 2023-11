Ten Hag boekt met United zuinige zege op Luton, Spurs onderuit in blessuretijd

Enorme kansen waren in de eerste helft niet besteed aan Rasmus Hojlund en Alejandro Garnacho, maar tien minuten voor rust was het dan toch raak. Uit een afgeslagen corner belandde de bal voor de voeten van centrale verdediger Victor Lindelöf. De Zweed ramde bal keihard in de touwen.

De Londense formatie had met een volle buit de leiding in de Premier League overgenomen van Manchester City, dat zondag in de Britse hoofdstad de degens kruist met Chelsea. Maar de 'Spurs' bleven nu met een fikse kater achter.

Na de pauze was het aan Wolves-doelman José Sá te danken dat een knal van Giovani Lo Celso niet in de bovenhoek verdween. Maar in plaats van 0-2 stond er even later 1-1 op het scorebord. De net ingevallen Sarabia nam een pass van Matheus Cunha met rechts aan en volleerde de bal in één vloeiende beweging met links in de korte hoek.

En daarmee was de koek nog niet op in het Molineux Stadium. Na een snel genomen vrije trap op het middenveld bediende Sarabia met een prachtige pass Mario Lemina, die in de zevende minuut van de extra tijd onberispelijk afrondde: 2-1.