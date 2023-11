Het plein is te klein om 11.11 uur op de 11devande11de

"Je komt altijd tijd tekort", aldus een toch nog fraai uitgedoste feestgangster in Roermond. Zij had nog wat extra make-up willen aanbrengen, maar wilde ook het startschot om 11.11 uur niet missen. Ze komt net aanhollen als het tellen begint. Vlak bij haar staat een graatmagere man die zichzelf een Obelix-kostuum heeft aangemeten. Het enorme pak lubbert om zijn heupen. Het is een raar gezicht, geeft hij toe. "Maar het geeft me wel de gelegenheid om er van alles in te stoppen", zegt de man met een knipoog.

De grootste verrassing vanochtend was niet de drukte, maar een bleek zonnetje dat precies op tijd doorbrak, tussen de enorme buienwolken door. Zo kwam de bont verklede menigte in een heel ander licht te staan.

"Het plein is eigenlijk te klein", vertelt organisator Marcel van Eeghe op het Stationsplein in Roermond bij 1Limburg . De 17.000 toegangskaartjes voor de prijs van 11,11 euro waren in een mum van tijd uitverkocht. "We hadden nog zo'n 5000 tickets meer kunnen verkopen. We kijken of we dat volgend jaar op de een of andere manier kunnen oplossen."

De 11devande11de is niet alleen een dag vol gehos, livemuziek en toespraken, het is ook het begin van alles wat met het échte carnaval (in het Limburgs: vastelaovond) te maken heeft. Vanaf vandaag bijvoorbeeld worden er prinsessen en prinsen carnaval 'uitgeroepen'. Het carnaval zelf begint vrijdag 9 februari volgend jaar.

Uitstapje

In de binnenstad van Den Bosch, Oeteldonk in carnavalstijden, was het nog drukker dan in Roermond, met naar schatting 70.000 tot 80.000 feestgangers. "Dat is meer dan op een drukke carnavalszondag of -maandag," zegt Loek de Graauw, voorzitter van de horecaverenging 11-11 en zelf uitbater van een kroeg bij Omroep Brabant. Hij is niet verbaasd. De 11devande11de krijgt veel aandacht in de media en is tegenwoordig ook een uitstapje voor niet-Oeteldonkers. "Je merkt dat mensen vanaf de zomer al uitkijken naar de Elfde van de Elfde. Het leeft."

Toch ontbrak in Den Bosch vanochtend een prominente gast op het podium. Burgemeester Jack Mikkers houdt normaal altijd een feestrede, maar volgens een woordvoerder van de gemeente was hij er nu niet vanwege 'tijdgebrek'.

Mikkers kwam onlangs in het nieuws omdat hij op een bewonersbijeenkomst over twee azc's in Den Bosch had gezegd dat niet Syrië maar Marokko bovenaan het lijstje staat waar mensen vandaan komen die problemen zouden veroorzaken. Later bood Mikkers zijn excuses aan; hij benadrukte dat hij het had gehad over overlast door 'veiligelanders', asielzoekers uit veilige landen die weinig kans maken op asiel.

Oldeclooster

De 11devande11de wordt niet alleen onder de grote rivieren gevierd. Ook in plaatsen als Zwolle, Oldenzaal en Doetinchem is vanochtend afgeteld en wordt nu gehost. Net als in het stadje Kloosterburen, niet ver van Lauwersoog in het noorden van Groningen. "Een fantastisch mooi moment", zegt voorzitter Frans Hegeman van carnavalsvereniging Oldeclooster bij RTV Noord.

Maar het is niet alleen maar leuk, Hegeman wil vandaag ook serieus praten over een voortzetting van de feestelijkheden. "Carnaval is een heel mooi feest. Dat vergt een enorme organisatie", zegt hij. "Er is opvolging voor nodig, om het in de toekomst ook te borgen. Daarvoor zoeken we een combinatie met de jeugd. We proberen ze er al op tijd bij te betrekken. Zo kunnen ze weer losgaan om in de schuur wagens te bouwen."