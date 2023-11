Rus houdt Nederland in de race tegen Oekraïne in play-offs Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters staan na de eerste dag van de play-offs van de Billie Jean King Cup op gelijke hoogte met Oekraïne: 1-1.

Suzan Lamens, de nummer 216 van de wereld, was in Vilnius in het openingsduel niet opgewassen tegen Angelina Kalinina, die met haar 27ste plaats aanzienlijk hoger staat op de mondiale tennisladder: 2-6, 3-6.

Daarna maakte Arantxa Rus (WTA-51) op overtuigende wijze haar favorietenrol waar tegen Dajana Jastremska (WTA-106). De Nederlandse kopvrouw zegevierde met 6-3, 6-2.

Oekraïne is overigens niet in de sterkste opstelling verschenen in de hoofdstad van Litouwen, waarnaar het voor de thuiswedstrijd is uitgeweken vanwege de oorlog met Rusland. Zo ontbreekt onder anderen de met een blessure kampende Jelina Svitolina, dit jaar kwartfinaliste op Roland Garros en op Wimbledon zelfs goed voor een plaats bij de laatste vier.