Grootste ziekenhuis Gaza meldt stroomuitval, 'baby's in gevaar'

De situatie in het grootste ziekenhuis van de Gazastrook is nijpend. De brandstof in het Al-Shifa-ziekenhuis is op, waardoor de stroom is uitgevallen en er niet meer geopereerd kan worden. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook, dat onder gezag van Hamas staat.

Het ministerie en de directeur van het ziekenhuis zeggen dat er daardoor vanochtend een pasgeboren baby en een jonge man op de intensive care zijn overleden. In totaal liggen er 39 pasgeboren baby's in couveuses, die volgens het ministerie voor hun leven vechten.

De minister van Volksgezondheid op de Westelijke Jordaanoever, Mai al-Kaila, meldde vanochtend in een persconferentie dat alle baby's waren omgekomen, maar dat bleek een misverstand. Het ministerie kwam later met een verklaring waarin haar uitspraken werden rechtgezet. De baby's zouden wel in levensgevaar zijn.

Zo zag het ziekenhuis er gisteren van binnen uit: