Toppers slaan veldritten steeds vaker over: 'Hoop dat dit wake-upcall is voor UCI'

"Vroeger", zo haalt Lars van der Haar herinneringen op, "dacht je er niet aan om een wereldbekerwedstrijd over te slaan. Dan sprak men er schande van. Maar nu? Ik moet soms wel. Anders rijd ik mezelf kapot." In die paar zinnen schetst Van der Haar (32), al jaren fulltime crosser van beroep, de commotie die deze week is ontstaan binnen de veldritwereld. En die hoog oploopt. De UCI uit kritiek op de renners ("de wereldbeker moet niet als een speeltje worden gezien"), waarop de crosswereld pareert dat "de UCI het er zelf naar heeft gemaakt". Geen optie Wat er precies aan de hand is? Sinds de internationale wielerunie UCI van acht naar veertien wereldbekerwedstrijden is gegaan, eind 2020, moeten er keuzes gemaakt worden. Alle veldritten rijden is geen optie meer. Met als gevolg dat toppers steeds vaker races om de klassementen, zoals de wereldbeker en de Superprestige, links laten liggen. Zondag in Dendermonde zijn bij de vrouwen Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij er niet bij. Bij de mannen zijn de grote drie (Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock) nog afwezig en meldde ook Thibau Nys zich af.

Wereldbeker Dendermonde zondag live bij de NOS Alle wereldbekerwedstrijden veldrijden worden dit seizoen live uitgezonden op NOS.nl en in de NOS-app. Zondag wordt er gereden in Dendermonde. De vrouwen starten om 13.40 uur en de mannen om 15.10 uur. Ook de wereldkampioenschappen in februari worden live uitgezonden bij de NOS. Bekijk hier het complete uitzendschema.

Bondscoach Gerben de Knegt, die de renners in wereldbekerwedstrijden onder zijn hoede heeft, stelt hoofdschuddend vast dat "de UCI het er zelf naar gemaakt heeft. Ze hebben niet geluisterd naar het wereldje, dat dit vijf jaar geleden al aangaf". Met als gevolg dat "de eindwinnaar van de wereldbeker niet de beste renner zal zijn. Want de beste renners willen op de kampioenschappen goed zijn."

Het werkt niet als je straks drie toppers erbij krijgt die retefris zijn en jij bent dan al pieredood. Lars van der Haar

De WK worden begin februari in het Tsjechische Tabor gehouden. Daar bereiden ook Van der Poel, Van Aert en Pidcock zich op voor; zij stappen pas in december op hun crossfiets. Maar dat ook iemand als Nys (20), winnaar van de eerste wereldbekerrace, zich afmeldde schoot UCI-topman Peter van den Abbeele in het verkeerde keelgat. "Als de wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem", zei hij tegen Sporza. Sven Nys, manager van Baloise Trek, de ploeg van Van der Haar en van zijn zoon, pareert: "Wij zien het niet als speeltje. Maar wij gaan een programma samenstellen in functie van onze renners. Het is al een aantal jaar héél moeilijk om nog volledig voor klassementen te rijden." Kerst Van der Haar mist de wereldbekercrossen in Dublin en Val di Sole. Hij schrapt ook Diegem en Zolder, in december om de Superprestige. "Met pijn in mijn hart. Maar het is gewoon te druk in de kerstperiode. Vorig jaar reed ik ze wel en daardoor was ik niet goed op de momenten dat het er écht toe deed."

Foto: 2014ae77-c7be-3916-8108-33ad4b3ccda0 - AFP

Van der Haar weet ook: "Je kunt niet zes maanden lang teren op je conditie van de zomer. Zeker niet als je straks drie toppers erbij krijgt die retefris zijn. En wij zijn dan al half pieredood. En de kerstperiode wordt al volgepropt." "Ze hopen in die periode op meer publiek omdat Wout en Mathieu erbij komen. Ik ben van mening dat als wij fris zijn, je strijd krijgt. En dan krijg je meer publiek." Van den Abbeele (UCI) wil voor het einde van het seizoen met een andere opzet komen: "Moeten we het bundelen zodat alle toppers er wel kunnen bij zijn, bijvoorbeeld van december tot het laatste weekend voor het WK?"

Dan speel je een gevaarlijk spel. Sven Nys