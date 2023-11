Havens Australië plat door cyberaanval, kan enkele dagen duren

In Australië zijn meerdere havens in diverse steden platgelegd als gevolg van een cyberaanval. Volgens de regering kan het enkele dagen duren voordat de havens weer operationeel zijn. In de tussentijd wordt onderzoek gedaan, zegt de federale politie. Minister O'Neil van Binnenlandse Zaken laat weten dat de regering in crisisberaad is en werkt aan een oplossing.

De havens die tijdelijk niet meer opereren, liggen in de oostelijke steden Sydney, Melbourne en Brisbane. Ook de haven in de stad Fremantle, onder Perth, in het westen van Australië is getroffen. Ze worden beheerd door logistiek concern DP World. De cyberaanval werd gisteravond ontdekt, waarna de havens direct werden platgelegd. Het is nog onduidelijk wie erachter zit.

Vrachtwagens liggen stil

Een woordvoerder van DP World Australia zegt dat de kranen in de havens nog operationeel zijn. Schepen kunnen nog in- en uitvaren, containers kunnen worden overgezet, maar de vrachtwagens die goederen vervoeren kunnen de haven voorlopig niet meer in en uit.

De nationaal cyberveiligheidscoördinator zegt dat het vervoer van goederen binnen Australië door de aanval onder druk komt te staan. Geïnventariseerd wordt hoe groot de impact van het probleem is.

DP World is staatseigendom van Dubai. Naar eigen zeggen heeft het meer dan 7000 werknemers op achttien locaties in de regio Azië-Pacific.