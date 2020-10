'Daar gaan we weer': storm op komst voor kleine toeleveranciers horeca

bakkerij - nos

De corona-persconferentie van gisteravond sloeg ook bij toeleveranciers van horecabedrijven in als een bom. Omdat cafés en restaurants naar verwachting zeker vier weken dicht moeten, worden ook zij hard geraakt. Vooral mkb'ers gaan het zwaar krijgen, is de verwachting, omdat zij minder reserves hebben dan grote producenten en groothandelaren. De bijdrage van toeleveranciers aan de economie is ongeveer even groot als die van de horeca. Hoewel de meeste toeleveranciers groothandels zijn zoals Sligro of Makro, is er de afgelopen jaren ook een toename te zien van bijvoorbeeld ambachtelijke bierbrouwers en bakkers die hun producten leveren aan restaurants en cafés. '115 miljoen per week verdampt' Rabobank-sectorspecialist Martijn Rol ziet ook dat vooral nieuwe en innovatieve bedrijven hard geraakt worden door het sluiten van de horeca. "Het komende halfjaar zal de horeca maar beperkt kunnen afnemen en dat zal er enorm inhakken", zegt hij. De bank schat dat er bij een lockdown per week zo'n 115 miljoen euro aan horeca-omzet verdampt. Dit jaar zal er waarschijnlijk miljarden minder worden uitgegeven in de horeca dan voorgaande jaren. En dat voelen de toeleveranciers direct. Voor sommigen kan de nieuwe horecasluiting het einde betekenen. Bakkerij Mama in Zwanenburg is zo'n bedrijf dat nu moeilijke keuzes moet maken. De bakkerij levert aan een kleine honderd restaurants in Amsterdam vers brood, maar dat zit er de komende weken dus niet in. "Bij de eerste lockdown had ik superveel energie om er tegenaan te gaan", zegt eigenaar Karel Goudsblom. "Maar nu is het anders. De realiteit is dat we toen veel verlies hebben geleden. Een tweede keer overleef ik niet." Goudsblom heeft er niet van geslapen, zegt hij:

Karel staat voor zware keuzes in zijn bakkerij: 'Er is gewoon geen werk' - NOS

Goudsblom heeft daarom besloten afscheid te nemen een groot deel van zijn 24 medewerkers. "Het is echt moeilijk. Ik heb nog nooit iemand hoeven te ontslaan." 'Een van moeilijkste dingen' Yaya Kombucha, een kleine producent van gefermenteerde non-alcoholische drankjes, heeft in de eerste lockdown al mensen moeten ontslaan. "Ons team is gehalveerd van acht naar vier", zegt Charlotte Krijger, een van de oprichters van het bedrijf. "Het is een van de moeilijkste dingen die ik heb moeten doen." Net als Bakkerij Mama kon het bedrijf geen aanspraak maken op de steunmaatregelen van de overheid; beide bedrijven groeiden snel en hebben daarom meer omzet gemaakt dan het jaar hiervoor. Maar om te groeien maken de bedrijven ook kosten. "We hebben tot nu toe elk jaar moeten verhuizen naar een grotere ruimte om aan de vraag te kunnen voldoen. Nu betalen we de huur voor een grote ruimte terwijl we flinke verliezen hebben gemaakt." Toch is Krijger niet pessimistisch over de toekomst. Het bedrijf lanceerde in mei een online-bestelsite. Daarnaast wordt de drank nu verkocht in blik; dat is makkelijker in de supermarkten.

Quote Je snijdt op deze manier bedrijven met wie je eerst zaken deed de pas af. Danny Smink, Oersoep