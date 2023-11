Nog altijd onvrede over ploegenachtervolging: 'Alles op laatste moment regelen'

Bij het Nederlandse mannenteam op de ploegenachtervolging heerst nog altijd onvrede. Dat bleek zaterdag in het Japanse Obihiro, waar de regerend wereldkampioen in een gewijzigde opstelling naar de teleurstellende vijfde tijd reed. Patrick Roest, die zich afgelopen zomer al afmeldde voor de ploegenachtervolging, was heel duidelijk: hij vindt dat de organisatie en communicatie door bondscoach Rintje Ritsma beter moet. Als dat niet gebeurt, keert hij niet terug. Vooralsnog ziet de voormalige kopman, die afgelopen jaren altijd deel uitmaakte van de succesvolle formaties, geen verbetering. "Ik weet heel goed hoe het gaat. Jongens waar ik close mee ben, trainen nog wel voor de ploegenachtervolging. Als ik de verhalen hoor, ziet het er nog niet heel positief uit. Dan krijg ik ook weinig vertrouwen om weer aan te sluiten bij het team." Bekijk het interview met Roest over de ploegenachtervolging:

Roest heeft vorig jaar al aangegeven dat hij niet tevreden was met hoe het ging, vertelt hij in Obihiro. Ritsma hechtte vanaf zijn aanstelling grote waarde aan 'commitment': wie niet mee zou doen aan de trainingen, kan een plekje in de ploeg vergeten. De praktijk blijkt weerbarstiger. "Alles wordt op het laatste moment geregeld, waardoor we niet de planning van de ploeg aan kunnen houden", aldus Roest. "We wilden van de zomer al een duidelijk plan hebben, voor de zomer en de winter, maar dat kwam er niet. Toen heb ik het besluit genomen om voor mezelf te kiezen en op mijn eigen afstanden te focussen." Vijfde tijd Bij de eerste wereldbeker van het seizoen presteerde regerend wereldkampioen Nederland ondermaats. De nieuwe formatie met Marcel Bosker, Louis Hollaar en Bart Hoolwerf was met 3.45,30 een van de langzaamste van het veld. Nederland werd vijfde, voor Canada, dat dezelfde tijd klokte.

De zege ging naar Noorwegen, dat met een baanrecord bijna twee seconden sneller was dan nummer twee Italië. Het team van de Verenigde Staten greep het brons. Bosker was de enige uit het gouden WK-team die bij de eerste wereldbeker meedeed. Ook Beau Snellink, die er bij de succesvolle WK-race ook bij was, kwam niet in actie. Hij plaatste zich niet op een individuele afstand voor de wereldbekers. 'Gesmeekt' Na de rit vertelde Bosker dat hij Hollaar zelf heeft moeten smeken om mee te doen. "Het gaat al fout dat Louis eigenlijk helemaal niet in de selectie zat, van tevoren. Dat is voor hem ook heel gek, want hij heeft vorig jaar ook gereden. Ik heb hem gesmeekt: rijd alsjeblieft, want anders hebben we maar twee man aan de start en dan kunnen we een ticket voor het WK straks wel vergeten." Bekijk het gesprek met Bosker:

Bosker begrijpt de keuze van zijn ploeggenoot Roest om te bedanken heel goed. Ook hij is kritisch op de bondscoach. "Ik vind ook dat Rintje er wel iets meer achteraan had kunnen gaan. Zo van: hee Patje, wil je niet alsjeblieft terugkomen? We gaan de punten waar jij tegenaan loopt gewoon verbeteren, zodat we het straks richting de Spelen wel goed kunnen doen." Bosker kan naar eigen zeggen zelf wel goed met de bondscoach opschieten, maar snapt dat Roest en andere schaatsers moeite hebben met zijn werkwijze. "Rintje doet het anders dan wij zouden hopen." Ritsma: 'Schipperen' En de bondscoach zelf? Voor Ritsma is het schipperen tussen de individuele belangen van de schaatsers en de praktische zaken, vertelde hij voor de wedstrijden in Obihiro. Omdat niet alle rijders waarmee hij traint zich individueel hebben geplaatst voor de World Cups, moest hij improviseren. Ritsma ziet zelf wel verbetering ten opzichte van een jaar geleden, toen hij bij zijn aantreden als bondscoach zei dat het 5 voor 12 was voor Nederland op het teamonderdeel, in aanloop naar de Olympische Spelen van 2026. "Iedereen heeft begrip voor de situatie. Er is nu een groep over die er wel voor wil gaan, die ook gezamenlijk traint. Dat werpt ook de vruchten af", aldus Ritsma. Roest verwacht hij in ieder geval dit seizoen niet terug bij het team. Op de vraag of hij iets moet veranderen in zijn werkwijze, antwoordt Ritsma: "Nee. Het moet bij hem passen, in zijn programma."