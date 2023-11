Bijlow verlengt contract bij Feyenoord met een jaar tot medio 2026

De in Rotterdam geboren en getogen Bijlow, die debuteerde in 2016, kwam tot nu toe 126 keer voor Feyenoord uit. Sinds augustus 2018 is Bijlow de onbetwiste eerste doelman van Feyenoord.

"Ik ben trots en dankbaar dat de club het vertrouwen in mij uitspreekt", vertelt Bijlow op de clubwebsite van de regerend landskampioen.

"De weg die we met Feyenoord zijn ingeslagen de laatste twee jaar is denk ik heel goed geweest voor mijn ontwikkeling. Daarnaast heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat Feyenoord mijn club is, dus als ik mag verlengen is dat een heel mooi iets voor mij."