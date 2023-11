Macron roept Israël op te stoppen met doden van burgers, wil staakt-het-vuren

De Franse president Emmanuel Macron spoort Israël in een interview met de BBC aan om te stoppen met het bombarderen van Gaza, en het doden van baby's en vrouwen. "Er is geen reden of rechtvaardiging voor het bombarderen van burgers, die niets te maken hebben met Hamas." Macron wil verder dat er een staakt-het-vuren komt.

Het interview komt een dag na de top in Parijs over de Gazastrook. Op de top waren hulporganisaties en regeringsvertegenwoordigers van verschillende westerse en Arabische landen. De deelnemers hebben benadrukt dat de Gazanen dringend hulp nodig hebben.

Ook vannacht waren er opnieuw bombardementen rondom ziekenhuizen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er tot nu toe zeker 250 medische faciliteiten zijn aangevallen. "Niemand in de Gazastrook is veilig, op geen enkele plek.", aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Macron maakte op de top al bekend dat de deelnemers meer dan een miljard euro aan hulp toegezegd hebben aan de Gazastrook. In het BBC-interview voegt hij toe "dat er geen andere oplossing is dan een humanitaire pauze, een staakt-het-vuren, om alle burgers te beschermen die niets met terroristen te maken hebben."

Israël legt verantwoordelijkheid bij Hamas

De oproep van Macron voor een staakt-het-vuren gaat verder dan veel andere westerse leiders. De VS heeft herhaaldelijk opgeroepen tot humanitaire pauzes, maar een staakt-het-vuren zou Hamas de kans geven zich te hergroeperen.

De Israëlische president Netanyahu reageerde dat landen Hamas zouden moeten veroordelen, en niet Israël. Op X zegt hij dat "de verantwoordelijkheid voor burgerleed bij Hamas ligt, en niet bij Israel." Bij de aanvallen en bombardementen op Gaza in de afgelopen maand zijn volgens cijfers van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten, die onder controle staan van Hamas, ruim 11.000 Palestijnen gedood.

"We delen de wil van Israël om terrorisme te bestrijden, we weten wat terrorisme in Frankrijk betekent. We delen hun pijn", zegt Macron in het interview. Maar hij is het oneens met de manier waarop Israël zichzelf 'beschermt', "met massale bombardementen op Gaza".