Almere vol Amsterdammers, maar de plaatselijke FC heeft nu haar eigen smoel

Uitgelachen wordt hij. Uitgekotst ook, zelfs door zijn mede-Amsterdammers. Met z'n grote mond. "Wij willen wereldkampioen worden", roept Richard Smith, voorzitter van amateurclub De Zwarte Schapen in de jaren negentig vol bravoure. Hoe dan? De wereldtitel is er anno 2023 (nog) niet, maar Smith heeft met zijn snode plannen wel de basis gelegd voor wat we nu kennen als Almere City. Zondag komt Ajax op bezoek, voor het eerst op het hoogste niveau. Almere en Amsterdam, onlosmakelijk verbonden. Terug naar de jaren negentig. Smith droomt ervan om van de hoofdklasser uit Amsterdam-West een profclub te maken, maar niet iedereen uit de hoofdstad zit daarop te wachten. "Ajax, AFC en de gemeente werkten ons tegen. Na een paar jaar was ik helemaal klaar met Amsterdam." Toevallig Op een zondagavond kijkt Smith toevallig naar de lokale omroep van Almere, waar hij de sportwethouder ziet roepen dat ze interesse hebben om een profclub te beginnen in de jonge nieuwbouwstad. Op maandagmorgen belt Smith de wethouder op. Een paar uur later zijn ze er al uit: De Zwarte Schapen gaat van Amsterdam naar Almere, om daar een betaaldvoetbalorganisatie te worden.

Meer dan twee kale velden zijn er in 1995 nog niet. Wat er wel direct is: de Amsterdamse sfeer. Ajax-icoon Johnny Rep is tussen 1994 en 2002 hoofdtrainer van de club. 'Goudhaantje' maakt de verhuizing van dichtbij mee. "Er veranderde weinig", blikt hij terug op die tijd. "In Amsterdam kwam er ook al geen hond kijken", lacht hij. "Ik weet nog dat er een aantal spelers achterbleef in Amsterdam. Zij hadden geen zin om steeds naar Almere te rijden." Het duurt tot 2005 voordat de club daadwerkelijk het betaald voetbal ingaat. De naam is inmiddels FC Omniworld, met een schapenkop in het logo, als aandenken aan De Zwarte Schapen.

Terwijl de eerste stap naar - wie weet - de wereldtitel wordt gezet, is Smith al vertrokken. Maar de link met de hoofdstad blijft. De Amsterdamse zakenman René ter Borgh sponsort de club en krijgt een grote rol. Klaas Wilting, voormalig woordvoerder van de politie Amsterdam, zit in het bestuur. Ajacieden in Almere En miljardair Lesley Bamberger, geboren Amsterdammer, wordt in 2010 eigenaar van de club. "Lesley belde me op en zei: 'Arie, geloof jij nog in Almere?'", herinnert Arie van Eijden zich, jarenlang bestuurslid en directeur van Ajax. "Ik zei tegen hem dat ik er zeker nog in geloofde, maar dat het een jaar of tien tot vijftien zou duren voordat de eredivisie in zicht zou komen. Die voorspelling is aardig uitgekomen", aldus Van Eijden, die als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) instapt bij Almere en daar nog altijd zit.

FC Omniworld wordt Almere City, met als logo een kiekendief, de vogel die symbool staat voor Almere. Het nieuwe logo is gemaakt door dezelfde ontwerper die ook het Ajax-logo ontwierp. Trainers met een Amsterdams verleden, zoals Fred Grim, Michel Kreek en Maarten Stekelenburg komen voorbij. En Ajax haalt spelers zoals Sergiño Dest en Jurgen Ekkelenkamp op uit de Almeerse jeugdopleiding. 'Almere is Amsterdam' Veel fans zitten op vrijdagavond bij Almere City op de tribune en schreeuwen op zondag Ajax naar de overwinning. Logisch, vindt Van Eijden, die zelf ook zijn liefde over de twee clubs verdeeld. "Almere is natuurlijk Amsterdam." Dat kun je wel zeggen. Het Meertens Instituut heeft berekend dat er anno 2023 in Almere procentueel meer geboren Amsterdammers (33 procent) wonen dan in Amsterdam zelf (28 procent).

En in 2023 zijn er nog dwarsverbanden genoeg. Saillant detail: eigenaar Bamberger is de schoonvader van Ajacied Steven Berghuis. Geestig detail: huidig Almere-trainer Alex Pastoor schreef in het verleden artikelen over jeugdvoetbal voor de Amsterdamse krant Het Parool. Eigen smoel Aanvoerder Danny Post komt uit Amsterdam-West, niet ver weg van waar het allemaal begon, bij De Zwarte Schapen. Als kind ging hij aan de hand van zijn vader naar De Meer om Ajax te kijken. Vorig seizoen nam hij als vader zijn zoontje mee naar de Johan Cruijff Arena. Sinds de winter van 2022 speelt de 34-jarige middenvelder in Almere. "Toen ik kwam, dacht ik dat het wel flink Amsterdams hier zou zijn, maar dat valt echt wel mee." Volgens Post heeft de stap naar de eredivisie daarin enorm geholpen. Ook qua supportersschare. "Het sfeervak zit inmiddels ramvol. Ik denk niet dat die fans voor Ajax zijn als wij niet spelen. Ik denk dat Almere inmiddels wel een eigen smoel heeft gekregen."