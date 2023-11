Yamada verrast ook op 1.500 meter en pakt opnieuw goud, geen Nederlanders op podium

Masaya Yamada heeft na de 1.000 meter ook de 1.500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Obihiro. Hij was voor eigen publiek nipt sneller dan wereldkampioen Jordan Stolz, die het zilver pakte, en Ning Zhongyan, die derde werd. De beste Nederlander was Kjeld Nuis op de zesde plaats. Yamada is in de vorm van zijn leven. De 27-jarige Japanner had nog nooit op het wereldbekerpodium gestaan bij een individuele afstand, voordat hij gisteren verrassend het goud pakte op de kilometer. Een dag later zette hij eveneens een ijzersterke 1.500 meter neer. Met 1.45,57 gaf hij Stolz en Ning, die beiden 0,02 tekortkwamen, het nakijken. Daarmee werd Yamada de derde Japanner ooit die een 1.500 meter wint bij een wereldbekerwedstrijd.

Olympisch kampioen Nuis ging in zijn race goed van start, maar bleek uiteindelijk niet bij machte onder de tijd van de Japanner te duiken. Hij had het in de laatste ronde zwaar en klokte 1.45,76. De 19-jarige Amerikaan Stolz, die vorig seizoen zijn grote doorbraak beleefde, kwam in de slotrit wel heel dicht in de buurt van de winnende tijd, maar bleef op 1.45,59 steken. Zijn tegenstander in de rit was Patrick Roest, die met een tijd van 1.46,32 twaalfde werd. Bekijk de reactie van Kjeld Nuis:

De reactie van Kjeld Nuis na de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Obihiro. Nuis werd zesde, op 0,19 seconde van winnaar Yamada. - NOS

Thomas Krol is nog zoekende naar zijn topvorm. De 31-jarige Nederlander, die in zijn carrière al een zilveren olympische medaille en twee gouden WK-plakken op de 1.500 meter verzamelde, kwam in Obihiro niet in de buurt van het podium. Hij klokte 1.46,29, goed voor de elfde tijd. Ook Wesley Dijs, die vorig seizoen voor het eerst een wereldbekerrace over 1.500 won, kon niet meestrijden om de medailles. Met 1.45,88 werd hij achtste.