Hamilton rijdt uit protest niet in zilverkleurige, maar zwarte Formule 1-auto

Als dit weekend in Oostenrijk het uitgestelde Formule 1-seizoen begint, rijden wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas niet in een zilverkleurige, maar in een zwarte auto.

De renstal van de coureurs besloot de kleurstelling van de bolides aan te passen als protest tegen racisme en discriminatie. Op de auto komt de tekst End Racism te staan.