Wekdienst 11/11: Aftrap carnavalsseizoen • Spoedberaad Arabische Liga over oorlog

Eerst het weer: nu en dan zon, maar vooral in het noorden ook enkele buien. De maxima liggen rond 10 graden. Vooral aan zee waait een wat gure noordwestenwind. Morgen is het overdag droog; later wordt het weer wisselvallig.

Goedemorgen! Vandaag is het de elfde van de elfde, oftewel de aftrap van het carnavalsseizoen. En de Arabische Liga houdt een spoedbijeenkomst over de oorlog tussen Hamas en Israël.

Ga je de weg op? Hier vind je de verkeersinformatie en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

In het een na laatste campagneweekend gaan veel lijsttrekkers de straat op. Ze gaan flyeren en met kiezers in gesprek. Je volgt het campagnenieuws ook vandaag in ons Verkiezingsblog.

De Arabische Liga komt in spoedberaad bijeen over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat gebeurt in de Saudische hoofdstad Riyad, op verzoek van voorzitter Saudi-Arabië en de Palestijnen.

Het is de opening van het carnavalsseizoen. Op veel plaatsen in Nederland wordt onder meer de nieuwe prins carnaval bekendgemaakt. Tussen Maastricht en Nijmegen rijden vandaag langer treinen en de NS en Arriva zetten extra personeel in om de verwachte 17.000 bezoekers in Roermond de weg te wijzen.

In de eredivisie speelt RKC Waalwijk tegen Go Ahead Eagles, FC Twente tegen NEC en Vitesse tegen sc Heerenveen. De wedstrijden zijn te volgen in ons liveblog op NOS.nl en in de app.

En je kunt ook de wereldbeker schaatsen in Obihiro (Japan) live volgen bij de NOS. Op het programma staan de 500 meter voor vrouwen, de 1000 meter voor mannen en de massastart.

Wat heb je gemist?

De Franse president Macron wil dat Israël stopt met het doden van vrouwen en baby's in de Gazastrook. In een interview met de BBC zei hij dat de aanhoudende bombardementen "niet te rechtvaardigen zijn". "We dringen er bij Israël op aan om te stoppen met dit bombarderen", zei Macron.

Hij zei dat Israël het recht heeft zich tegen Hamas te beschermen, maar onderstreepte daarbij dat "de bombardementen moeten stoppen". De president zei verder dat zijn land "de terroristische acties van Hamas duidelijk veroordeelt", maar "voor het bombarderen van burgers is geen enkele legitieme reden".

Premier Netanyahu zei in een reactie dat Hamas verantwoordelijk is voor burgerdoden in Gaza, onder meer door burgers als menselijk schild te gebruiken.

Ander nieuws uit de nacht:

Acteursvakbond Hollywood achter deal met studio's, staking definitief voorbij: volgens de bond stijgt het minimumloon voor acteurs met 7 procent. Ook komt er een bonus voor succesvolle producties voor streamingdiensten.

Dorp in IJsland geëvacueerd om dreigende vulkaanuitbarsting: volgens de autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel. Zo'n 4000 inwoners moeten weg.

En dan nog even dit:

Heeft Pieter Omtzigt nou een voorkeur voor een rechts kabinet? En waarom twijfelt hij er zo over of hij premier wil worden? In de nieuwe aflevering van Rondje Binnenhof, nummer 53 alweer, nemen Xander, Marleen en Gerri het campagnenieuws door. Met weer een nieuwe lijsttrekker in Rondje Roltrap!