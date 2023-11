Kok sprint naar wereldbekergoud, zilver voor Leerdam en Rijpma-de Jong

Femke Kok heeft de tweede 500 meter van het wereldbekerweekend in Obihiro gewonnen. Met haar tijd van 37,89 was ze iedereen te snel af. Jutta Leerdam greep het zilver. Op de 1.500 meter pakte Antoinette Rijpma-de Jong het zilver achter winnares Miho Takagi.

Het betekende voor de 23-jarige Kok, die gisteren derde werd, haar vijfde individuele gouden medaille in het wereldbekercircuit. "Het mocht wel weer een keer", vertelde de regerend wereldkampioene, die over haar race zelf niet heel tevreden was.

"Het was best wel een rommelige rit. Het voelde totaal niet goed. Dat een rit met veel fouten genoeg is voor de winst, is alleen maar mooi. Daar ben ik heel blij mee", besloot Kok.