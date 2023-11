Kok sprint naar wereldbekergoud op 500 meter in Obihiro, zilver voor Leerdam

Femke Kok heeft de tweede 500 meter van het wereldbekerweekend in Obihiro gewonnen. Met haar tijd van 37,89 was ze iedereen te snel af. Jutta Leerdam greep het zilver. Het brons was voor de Amerikaanse Kimi Goetz, die gisteren bij de eerste 500 meter nog het goud pakte.

Het is voor de 23-jarige Kok, die gisteren derde werd, haar vijfde individuele gouden medaille in het wereldbekercircuit.

Ook Jutta Leerdam zette een betere 500 meter neer dan een dag eerder. Ze was met 38,00 flink sneller dan haar 38,43 van gisteren. Leerdam, de winnares van de 1.000 meter, versloeg in een Nederlands onderonsje Naomi Verkerk en snelde naar de tweede tijd.