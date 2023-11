Acteursvakbond Hollywood achter deal met studio's, staking definitief voorbij

De leden van acteursvakbond SAG-AFTRA staan achter het akkoord dat onderhandelaars eerder deze week sloten met de filmstudio's. Het driejarige contract dat getekend is, heeft volgens de bond een waarde van meer dan 1 miljard dollar. De deal maakte na bijna vier maanden definitief een einde aan de acteursstaking.

De vakbond liet in een persconferentie weten dat het minimumloon voor acteurs met 7 procent stijgt. Ook is er een bonus voor succesvolle producties afgesproken met streamingdiensten als Netflix en Disney+. Dat levert acteurs en de bond 40 miljoen dollar per jaar op.

Er zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van kunstmatige intelligentie door grote filmstudio's. Volgens de vakbond mag een door AI gemaakte gelijkenis van een acteur alleen worden gebruikt als die persoon daar ook voor betaald krijgt. Het moet gaan om hetzelfde bedrag dat een acteur gekregen zou hebben als de persoon zelf op de set zou hebben gewerkt.

Miljardenschade

Door het einde van de acteursstaking kan Hollywood voor het eerst sinds mei weer op volle toeren draaien. Eerder staakten ook scenarioschrijvers. Zij legden het werk neer vanwege ongeveer dezelfde grieven als hun acterende collega's: volgens de bonden is het leven in grote steden als New York en Los Angeles zo duur geworden, dat minder bekende acteurs en schrijvers hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Daarvoor is een hoger minimumloon nodig, zeggen ze.

De vakbond van tv- en filmschrijvers bereikte al in september een akkoord met de studio's, waarna zij weer aan het werk gingen. De acteurs bleven echter staken. Beide stakingen hebben de Amerikaanse vermaaksindustrie enorm veel geld gekost: onderzoeksbureau Milken Institute schat in dat ze de staat Californië ruim zes miljard dollar aan economische activiteit hebben gekost.

Omdat stakende acteurs van hun vakbond ook geen promotiewerk meer mogen doen, bleven ook al voltooide films op de plank liggen: de premiere van blockbusters als Dune 2 werd daarom uitgesteld. Andere langverwachte films zoals de nieuwe Mission: Impossible en de nieuwe versie van Disneyfilm Sneeuwwitje zijn inmiddels verplaatst naar 2025.