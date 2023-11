Dorp in IJsland geëvacueerd om dreigende vulkaanuitbarsting

Op IJsland is besloten het plaatsje Grindavik, op zo'n vijftig kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Reykjavík, te evacueren vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. Het is voor het eerst in drie jaar dat in IJsland een plaats volledig geëvacueerd moet worden, schrijft nieuwssite RUV.

Voor het dorp met zo'n 4000 inwoners is eveneens de noodtoestand afgekondigd. De autoriteiten benadrukken dat de evacuatie een voorzorgsmaatregel is. Seismologen laten weten dat er een magmatunnel onder het dorp loopt. Daardoor is niet uit te sluiten dat er in Grindavik een lavascheur ontstaat.

Het is overigens nog niet zeker dat de vulkaan op de berg Thorbjörn ook daadwerkelijk zal uitbarsten, maar de kans daarop is de afgelopen uren wel groter geworden. Eerder deze week werd de beroemde Blue Lagoon Spa uit voorzorg al ontruimd.

Aardbevingen

De vulkanische activiteit in het gebied is de afgelopen weken toegenomen. Sinds eind vorige maand zijn er op IJsland zo'n 24.000 aardbevingen waargenomen. Gisteren waren dat er zo'n achthonderd, waaronder een zware met een kracht van 5.2.

Op het schiereiland waar Grindavik ligt - Reykjanes - zijn sinds 2021 drie vulkaanuitbarstingen geweest. Daarvoor sliepen de vulkanen op het schiereiland ruim 800 jaar.

Op IJsland zijn zo'n dertig actieve vulkanen. In april 2010 barstte de vulkaan onder de gletsjer Eyjafjallajökull uit. Zo'n 100.000 vluchten werden toen geschrapt, waardoor 10 miljoen reizigers wereldwijd strandden.