Willem II wint van tien man Jong FC Utrecht en gaat aan kop in eerste divisie

Willem II neemt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie voorlopig over van Roda JC, dat zondag pas in actie komt tegen FC Groningen. De Tilburgers wonnen op eigen veld moeizaam van Jong FC Utrecht: 2-1.

Afgelopen maandag verloor Willem II voor het eerst onder de Belgische trainer Peter Maes, die zijn eerste zeven wedstrijden in Nederland won. Na de nederlaag tegen Jong Ajax (1-0) wachtte vrijdagavond wederom een belofteploeg: Jong FC Utrecht.

Opnieuw had de ploeg van Maes moeite om te scoren tegen de jonkies, die via een doelpunt van Nazjir Held zelfs op voorsprong kwamen in het Koning Willem II Stadion. Halverwege de tweede helft maakte Willem II gelijk. Invaller Max Svensson haalde uit voor de 1-1.