Pinoké bevestigt nieuwe status als topclub met zwaarbevochten zege op Bloemendaal

De hockeyers van Pinoké hebben de topper in het Amsterdamse Bos tegen Bloemendaal met 2-1 gewonnen. Door de zege blijft titelverdediger Pinoké koploper in de hoofdklasse.

Kampong won met 7-2 van Laren en nam de derde plaats over van Bloemendaal. Oranje-Rood blijft tweede, zonder zelf in actie te komen. De wedstrijd tegen Schaerweijde werd vanwege overvloedige regenval in Eindhoven afgelast.

Missie van Pinoké

"De missie is voltooid", stamelde Pinoké-coach Jesse Mahieu afgelopen mei met tranen in de ogen. "De eerste titel in de clubhistorie."

In de finale van de play-offs trad de club definitief uit de schaduw van Amsterdam door Bloemendaal in het hol van de leeuw met 4-0 te kijk te zetten. Maar ook keek Mahieu al snel vooruit. "In sport werkt het zo dat je iedere keer iets meer wil. Je moet ook een beetje een veelvraat zijn."