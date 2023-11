Limburg wil gezondheidsonderzoek naar Chemelot

De provincie Limburg wil een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Chemelot op de gezondheid van omwonenden en werknemers op het terrein. In een motie verzoeken Provinciale Staten het college om aan het kabinet te vragen de effecten van Chemelot in kaart te brengen.

Onlangs kondigde het kabinet aan dat het wil laten onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Limburg wil dat in dat onderzoek ook Chemelot in Geleen wordt meegenomen.

Het college van Gedeputeerde Staten zegt dat het de behoefte aan een onderzoek onderschrijft en daarover in gesprek gaat met het kabinet.

Rekenkamer

Chemelot ligt als industrieterrein ingeklemd tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. In die drie gemeenten wonen ruim 130.000 mensen. Politieke partijen als PvdA, SP, D66 en Partij voor de Dieren vrezen dat stoffen die bedrijven op Chemelot uitstoten slecht zijn voor de gezondheid van de inwoners.

In de motie waarin ze vragen om het onderzoek verwijzen de partijen ook naar een rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Die was vorig jaar nog kritisch op het toezicht en de handhaving door de provincie. De Rekenkamer zei dat veel overtredingen niet worden geconstateerd.

Miljoenenboetes geëist na incidenten

Chemelot en vier bedrijven op het industrieterrein staan momenteel voor de rechter vanwege meerdere ernstige incidenten. Maandag eiste het Openbaar Ministerie nog een boete van 25 miljoen euro tegen het chemiebedrijf Sabic vanwege vier incidenten. Het OM noemt het bedrijf amateuristisch als het gaat om veiligheid. Bij een incident in 2016 ontstond brand bij een tank met daarin een chemische stof. Twee mensen raakten zwaargewond, een van hen overleed later in het ziekenhuis.

Vandaag eiste het OM tegen de chemiebedrijven AnQore en OCI boetes van 2,5 miljoen euro. Het OM zegt dat AnQore te weinig heeft gedaan om een groot blauwzuurlek te voorkomen. Toen in 2015 een groot lek ontstond, drukte niemand op de alarmknop. De advocaat van AnQore noemt het een gering incident en verwijt justitie stemmingmakerij. Hij vindt de boete die het OM eist exorbitant hoog.

Het Chemelot-complex telt zestig chemiebedrijven en is daarmee een van de grootste chemische industrieterreinen in Europa.