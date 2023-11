Fortuna boekt ruime zege door een helft te wervelen tegen Heracles

In Sittard stond het na 45 minuten spelen al 4-0 voor de Limburgers, die door de winst klimmen naar de negende plaats in de eredivisie. Heracles zakt naar de elfde plaats.

De grote nederlaag maakt de cijfers van de Almeloërs alleen nog maar pijnlijker. Na een 2-2 gelijkspel tegen FC Twente in oktober ging de ploeg met 3-0 onderuit bij sc Heerenveen, verloor het in de beker met 2-0 van de amateurs van HHC Hardenberg en was PSV vorige week met 6-0 veel te sterk.

Met de wedstrijd van vandaag heeft Heracles nu vijftien tegengoals gehad in vijf wedstrijden, zonder zelf een keer het doel te vinden.