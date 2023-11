Israël stelt dodental van Hamas-aanval bij naar beneden

Israël heeft het aantal dodelijke slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober naar beneden bijgesteld. Het aantal is verlaagd van zo'n 1400 naar ongeveer 1200, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De bijstelling is gedaan na identificatie van de lichamen. "Dit is het geactualiseerde aantal", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen persbureau AFP. "Dat is vanwege het feit dat er een hoop lichamen nog niet geïdentificeerd waren. We denken nu dat die van terroristen zijn en niet van Israëlische slachtoffers."

Op 7 oktober opende de militante Palestijnse beweging Hamas een grootschalige terreuraanval op Israël. Het was de grootste aanval op Israëlisch grondgebied in vijftig jaar. Hamas schoot duizenden raketten af op Israëlische steden. Ook braken terroristen door het grenshek van de Gazastrook heen, vermoordden ze Israëliërs in grensposten en in hun huizen en richtten ze een bloedbad aan op een muziekfestival.

Gijzelaars

Naast deze dodelijke slachtoffers ontvoerde Hamas zo'n 240 mensen naar Gaza. Vier gijzelaars zijn tot nu toe vrijgelaten. "We zijn constant proactief bezig om de gijzelaars terug te halen. Die processen zijn ingewikkeld en zullen nog tijd kosten", zei een legerwoordvoerder vanavond.

Na de aanval door Hamas begon Israël een bloedige vergeldingscampagne in de Gazastrook. In de oorlog zijn tot nu toe 11.078 Palestijnen om het leven gekomen, meldde het Palestijnse gezondheidsministerie in de Gazastrook vandaag. Dat ministerie staat onder controle van Hamas. Onder de doden zouden 4506 kinderen zijn. Ook zouden er 27.490 gewonden zijn gevallen.