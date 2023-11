Twente bindt ook PSV aan zegekar, achtervolgers Ajax en Utrecht winnen ook

Koploper FC Twente heeft ook zijn zesde wedstrijd in de eredivisie vrouwen gewonnen, met 1-2 bij PSV. Ook achtervolgers Ajax en FC Utrecht wonnen, respectievelijk met 1-3 bij PEC Zwolle en 2-0 tegen Excelsior.

Bij Twente stonden Oranje-internationals Wieke Kaptein, Caitlin Dijkstra, Renate Jansen en Marisa Olislagers in de basis. Laatstgenoemde opende de score in Eindhoven, ze krulde na vier minuten een vrije trap in de hoek.

In de tweede helft zorgde Jansen voor de 0-2 op het kletsnatte kunstgras van De Herdgang. Zera Hulswit deed snel iets terug namens de Eindhovenaren, maar verder kwam PSV niet.

Fraaie krul Spitse

In Zwolle zorgde eredivisie-topscorer Romee Leuchter voor het eerste Ajax-doelpunt. Ze dribbelde langs PEC-goalie Inge Tijink om haar zevende competitiedoelpunt te maken. Na meerdere goede reddingen werd Regina van Eijk in de tweede helft gepasseerd voor de Zwolse gelijkmaker van Zoë Zuidberg.

Lang bleef de stand niet gelijk. Aanvoerder Sherida Spitse stond op om Ajax opnieuw op voorsprong te zetten met een fraaie krul: 1-2. Diep in blessuretijd maakte Chasity Grant er ook nog 1-3 van.