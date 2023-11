'Ik mag van Curaçao alleen met een man trouwen, maar ben verliefd op een vrouw'

"Ik mag van Curaçao alleen met een man trouwen, maar ik ben verliefd op een vrouw." Danika Marquez deed deze emotionele uitspraak vandaag aan het eind van een mondelinge cassatiebehandeling bij de Hoge Raad in Den Haag. Ook directe belanghebbenden mochten een getuigenis geven.

De juridische strijd van mensenrechtenorganisaties op Aruba en Curaçao en van koppels van gelijk geslacht op beide eilanden om te mogen trouwen is in een eindfase beland. De Hoge Raad gaat nu beoordelen of de rechters in hoger beroep in Willemstad eind vorig jaar wel juist hebben rechtgesproken.

Mensenrechtenorganisaties kritisch

Nederland stelde op 1 april 2001 het burgerlijk huwelijk open voor partners van hetzelfde geslacht. Sinds 10 oktober 2012 geldt dit ook voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, die samen Caribisch Nederland vormen en direct onder Haags gezag vallen. De drie andere eilanden in het koninkrijk - Sint-Maarten, Aruba en Curaçao - zijn autonoom en gaan in beginsel over hun eigen wetgeving en rechtspraak.

Curaçao en Aruba kennen een bepaling in het burgerlijk wetboek die stelt dat het huwelijk alleen kan worden aangegaan tussen een man en een vrouw. Volgens de mensenrechtenorganisaties is dat in strijd met bepalingen in de staatsregeling, zeg maar de grondwet van de eilanden. Tot tweemaal toe waren de rechters in Willemstad het daarmee eens. Eerst in eerste aanleg en later ook in hoger beroep.

Bovendien stelde het hof in Willemstad dat nieuwe wetgeving niet nodig was: het discriminatieverbod in de grondwet betekent dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van Aruba en Curaçao moet meewerken aan het aangaan van een huwelijk door twee mensen van gelijk geslacht door het opmaken van een akte van huwelijksaangifte en van een huwelijksakte.