RKC-doelman Vaessen maand na botsing terug in wedstrijdselectie, met helm

Hij bleef daarop roerloos op het veld liggen en werd zelfs gereanimeerd. Achteraf bleek dat de sluitpost waarschijnlijk geen hartproblemen had. Vaessen hield een hersenschudding over aan het incident.

Etienne Vaessen zit zaterdag voor de thuiswedstrijd van RKC Waalwijk tegen Go Ahead Eagles alweer bij de wedstrijdselectie. De doelman kwam vorige maand, tijdens het competitietreffen met Ajax, zwaar in botsing met spits Brian Brobbey .

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles bij de NOS

De wedstrijd RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles begint zaterdag om 18.45 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Na de wedstrijd is online snel een korte samenvatting te zien.